В Турции запустили первую линию беспилотного метро

АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в церемонии запуска беспилотных поездов в стамбульском метрополитене, сообщается на официальном сайте турецкого лидера в пятницу.
Turkey’s first driverless metro train to start serving on Dec 15 https://t.co/RHsxtAzsQN pic.twitter.com/AKmJy2h083— Hürriyet Daily News (@HDNER) 15 декабря 2017 г.
Новая линия метро будет объединена с двумя крупными транспортными артериями Стамбула – наземной "Метробус" и подземной "Мармарай".