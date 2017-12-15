В Турции запустили первую линию беспилотного метро

Сотрудник полиции со служебной собакой на станции метро в Стамбуле, Турция. Архивное фото

Сотрудник полиции со служебной собакой на станции метро в Стамбуле, Турция. Архивное фото

АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган принял участие в церемонии запуска беспилотных поездов в стамбульском метрополитене, сообщается на официальном сайте турецкого лидера в пятницу.

Turkey’s first driverless metro train to start serving on Dec 15 https://t.co/RHsxtAzsQN pic.twitter.com/AKmJy2h083 — Hürriyet Daily News (@HDNER) 15 декабря 2017 г.

Первые в Турции беспилотные поезда будут курсировать на участке метрополитена Ускюдар — Санджактепе. На первом участке новой линии протяженностью 10,5 км будет функционировать 9 станций. Полная линия метро будет состоять из 16 станций и сможет перевозить около 700 тысяч пассажиров ежедневно.

Новая линия метро будет объединена с двумя крупными транспортными артериями Стамбула – наземной "Метробус" и подземной "Мармарай".