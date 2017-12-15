Президента Бразилии выписали из больницы после операции

МЕХИКО, 15 дек – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер в пятницу выписан из Сирийско-ливанского госпиталя в Сан-Паулу после перенесенной операции, сообщает канал Globo.

В среду Темер перенес небольшую урологическую операцию. Как сообщили в администрации президента, Темер поступил в Сирийско-ливанский госпиталь с проблемой затруднения мочеиспускания.

Из госпиталя Темер был доставлен на вертолете в аэропорт, чтобы вылететь в столицу Бразилиа. Ему предстоит примерно три недели ходить с установленным зондом. Это заставило Темера отложить намечавшийся на январь визит в азиатские страны.

В конце ноября президенту Бразилии была сделана успешная ангиопластика трех коронарных артерий сердца с установкой стента. Операция также прошла в Сирийско-ливанском госпитале. В конце октября Темеру провели операцию на простате.