Американский сенатор рассказал, на что будет похожа война США и КНДР

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм оценил шансы на войну США с КНДР в 70% в том случае, если Пхеньян проведет очередные ядерные испытания. Об этом он заявил изданию The Atlantic.

"Я бы сказал, шанс того, что мы прибегнем к военному решению, три из десяти. Если корейцы проведут дополнительные ядерные испытания, седьмые по счету, то я бы оценил вероятность в 70%", — заявил он.

Грэм отметил, что "время на исходе" и что Трампу придется атаковать КНДР, если ничего не изменится.

Он подчеркнул, что под военным решением подразумевает "широкомасштабную войну против режима", а отнюдь не точечный удар.

При этом он заявил о своей готовности к переговорам с Пхеньяном. "Чтобы избежать войны, нужно учесть все варианты… Когда они будут писать историю нашего времени, я не хочу, чтобы они сказали "Эй, Линдси Грэм даже не попробовал поговорить с этим парнем", — пояснил сенатор.

Летом отношения США и КНДР обострились после того, как в американских СМИ появилась информация о том, что Пхеньян обладает ядерными боеголовками, подходящими для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. После этого Дональд Трамп и Ким Чен Ын неоднократно обменивались угрозами.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы начать прямые переговоры с КНДР. Позже пресс-секретарь госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон пока не видит заинтересованности Пхеньяна в переговорах.