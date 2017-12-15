В ДНР за неделю из-за боевых действий погибли восемь человек

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками в районе поселка Широкино. 15 декабря 2017

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками в районе поселка Широкино. 15 декабря 2017

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Одиннадцать человек получили ранения, восемь погибли в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение минувшей недели, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 8 по 14 декабря на территории Донецкой народной республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения различной степени тяжести получили 11 человек, среди которых три мирных жителя… погибли восемь военнослужащих", — сообщил представитель ведомства.

Также в аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в ДНР в результате боев погибли 269 человек, среди которых двое детей; ранения получил 571 человек, в том числе 14 детей. С начала конфликта на территории ДНР погибли 4558 человек, в том числе 76 детей.