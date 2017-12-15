Лидеры ЕС впервые без споров продлили санкции против России, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что на саммите в четверг лидеры стран-членов ЕС впервые решили продлить экономические санкции против России без споров и разногласий.

В четверг лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России, истекающих в конце января 2018 года. Формальное решение о продлении санкций на полгода может быть принято на следующей неделе.

"Одно было совершенно ясно, что все 28 стран-членов совершенно едины в том, что касается продления санкций против России. Это интересно, потому что мы впервые приняли решение по этому вопросу без каких-либо споров и разногласий", — сказал Туск журналистам.