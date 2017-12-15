МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Неуплата взноса в Совет Европы со стороны России ставит под вопрос существование этой организации, заявил в пятницу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В январе 2018 года на зимней сессии ПАСЕ будет избираться новый комиссар по правам человека сроком на семь лет. С 2014 года ПАСЕ избирает судей ЕСПЧ без России.
РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.
В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.
Он подчеркнул, что РФ никого не шантажирует. "Мы просто реагируем на дискриминационную ситуацию по отношению к Российской Федерации и ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы", — заявил депутат.