МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Неуплата взноса в Совет Европы со стороны России ставит под вопрос существование этой организации, заявил в пятницу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В январе 2018 года на зимней сессии ПАСЕ будет избираться новый комиссар по правам человека сроком на семь лет. С 2014 года ПАСЕ избирает судей ЕСПЧ без России.

РФ с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

"Мы де-факто все более и дальше дистанцируемся от Парламентской ассамблеи. Неуплата нашего взноса вместе с аналогичной ситуацией со стороны Турции, которая вышла из числа главных плательщиков Совета Европы, ставит под вопрос само существование Совета Европы, если вдруг эта ситуация пролонгируется", — сказал журналистам Слуцкий.

Он подчеркнул, что РФ никого не шантажирует. "Мы просто реагируем на дискриминационную ситуацию по отношению к Российской Федерации и ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы", — заявил депутат.