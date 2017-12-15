В СБУ сообщили о количестве пропавших в Донбассе с начала конфликта

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости. Пропавшими без вести с начала военного конфликта в Донбассе считаются 403 гражданина Украины, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время передачи послу Казахстана останков погибшего воина времен Второй мировой войны.

"Пропавшими без вести считаются 403 гражданина Украины, в том числе 123 военнослужащих, бойца добровольческих батальонов и правоохранителя…. СБУ вместе с другими ведомствами сделает все возможное, чтобы установить их судьбу. Верю, что они вернутся живыми к своим семьям", — приводит пресс-служба СБУ слова Грицака.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. СМИ писали, что обмен пленными может состояться до Нового года.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко в пятницу сообщил, что видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу для подготовки обмена пленными пройдет в понедельник.