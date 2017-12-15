Посольство США утверждает, что не вмешивается в российские выборы

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Обвинения Москвы в том, что США вмешиваются в российские выборы, ложны, они наносят ущерб попыткам восстановить двусторонние отношения, заявила РИА Новости пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в выборы в России вмешиваются постоянно, в том числе посольство США.

"Эти обвинения ложны и способны нанести ущерб. Подобные заявления, как и озвученные ранее обвинения в адрес США в поддержке ИГИЛ* — это опасная тенденция, которая подрывает попытки выстроить более стабильные отношения — то, чего хотели бы наши лидеры", — заявила Олсон.

Она также прокомментировала появившиеся в ряде СМИ заявления представителей МИД РФ о том, что американские дипломаты могут быть не допущены для наблюдения на избирательных участках в ходе выборы президента в 2018 году.

"Представители США участвуют в наблюдении за выборами в рамках (профильных) международных организаций, а именно — в ОБСЕ. Хотела бы перенаправить ваш запрос в МИД России — будут ли они приглашать ОБСЕ и другие организации для наблюдения за выборами", — добавила Олсон.

* Террористическая организация, запрещенная в России.