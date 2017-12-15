Косово планирует в ближайшее время подать заявку на вступление в СЕ

БЕЛГРАД, 15 дек — РИА Новости. Косово в декабре этого года или январе следующего планирует подать заявку на вступление в Совет Европы, сообщил вице-премьер самопровозглашенной республики Энвер Ходжай в пятницу на заседании косовского правительства.

По его оценке, если подать заявку сейчас, членство может быть оформлено в течение ближайших двух лет, поскольку в Совете Европы в это время будут председательствовать в основном страны, признавшие независимость Косово.

"Совет Европы после Евросоюза является одной из важнейших организаций в Европе, а мы единственные в регионе, кто не является его частью. В председателях будут четыре страны, которые признали независимость Косово", — сказал Ходжай.

По словам вице-премьера, Косово должно продемонстрировать, что обладает стабильными институтами, развивается в областях верховенства права и защиты прав человека.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор косовские албанцы предпринимали многочисленные попытки вступить в международные организации, чтобы закрепить свою независимость. Косовский суверенитет на данный момент признали свыше 100 государств-членов ООН.