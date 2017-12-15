Глава ДНР рассказал, зачем Киеву война

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Украинские силовики готовят и устраивают провокации, потому что Киеву "нужна война", чтобы отвлечь население от острых социальных и политических проблем, заявил в пятницу глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
46.2%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.1%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Это связано с той нестабильной ситуацией, в которой находится (президент Украины Петр) Порошенко и, в частности, город Киев. Для того, чтобы отвлечь киевлян и жителей Украины от социальных вопросов, политических вопросов, которые сейчас на Украине. Киевской власти нужна война. Большая или маленькая. Мое личное мнение — это связано с подготовкой провокаций на нашей линии соприкосновения ", — сказал Захарченко.