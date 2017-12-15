В Иерусалиме полиция разгоняет протестующих у Дамасских ворот

ИЕРУСАЛИМ, 15 дек — РИА Новости. Столкновения палестинцев и израильской полиции продолжаются у Дамасских ворот в Иерусалиме, полиция пытается с помощью кавалерии разогнать собравшихся, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Через Дамасские ворота в Старый город Иерусалима жители восточных арабских кварталов города традиционно приходят на молитву в мечеть Аль-Акса. Через эти же ворота они выходят с молитвы, и здесь же устраивают митинги.

В пятницу после дневной молитвы здесь собрались несколько сотен человек. Несмотря на то, что полиция перекрыла площадь металлическими заграждениями, оставив только узкие проходы, протестующим удалось собраться на улице Султана Сулеймана, после чего начались столкновения с полицией. Движение по улице перекрыто. Конная полиция пытается разогнать протестующих. Они разбегаются, чтобы не попасть под копыта лошадей, но собираются вновь в другом месте.