Силовики почти 90 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 дек — РИА Новости. Украинские силовики 89 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 1,3 тысячи снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, огонь велся с использованием артиллерии калибра 152 и 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, зенитных установок, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов.
"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на 15, а по выпущенным боеприпасам интенсивность увеличилась практически в два раза", — добавил Марочко. Он уточнил, что в результате обстрелов на прошедшей неделе повреждения получили более 50 домов в шести населенных пунктах ЛНР.