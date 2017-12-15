Силовики почти 90 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 15 дек — РИА Новости. Украинские силовики 89 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 1,3 тысячи снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"За минувшую неделю украинские силовики 89 раз нарушили режим прекращения огня… Всего по территории республики было выпущено более 2060 снарядов, мин и гранат", — сказал Марочко.

По его словам, огонь велся с использованием артиллерии калибра 152 и 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, зенитных установок, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов.

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на 15, а по выпущенным боеприпасам интенсивность увеличилась практически в два раза", — добавил Марочко. Он уточнил, что в результате обстрелов на прошедшей неделе повреждения получили более 50 домов в шести населенных пунктах ЛНР.