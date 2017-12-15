Захарченко заявил, что не против включения США в переговоры по Украине

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил в пятницу, что не против участия США в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Я не вижу той силы, которая смогла бы заставить Украину выполнять минские соглашения. Если брать Европу, Россию и Украину, де-факто в этих встречах должна участвовать еще и Америка. Потому что она де-факто управляет Украиной. Ее нет. Мы не против, чтобы она там участвовала. Нам все равно, кто заставит Украину выполнять минские соглашения", — сказал Захарченко.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что не возражает против включения США в переговоры по Украине в "нормандском формате", однако этот вопрос зависит не от Москвы.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. В Варшаве ранее также предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.