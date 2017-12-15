Защита Лисова подала жалобу в КС Испании из-за решения об экстрадиции в США

МАДРИД, 15 дек — РИА Новости. Сторона защиты российского программиста Станислава Лисова в пятницу подала в Конституционный суд Испании жалобу в связи с решением правительства страны о его экстрадиции в США.

Решение о выдаче Лисова, которого в США обвиняют в разработке банковского трояна и хищении крупных сумм, совет министров Испании принял 1 декабря, после того, как положительное решение приняла Национальная судебная палата.

"Сегодня подана жалоба Лисова в Конституционный суд. Таким образом мы официально заявляем, что были нарушены основные права нашего клиента, закреплённые в Конституции", — заявил РИА Новости адвокат Олег Губарев. Он добавил, что сторона защиты требует приостановить экстрадицию до рассмотрения жалобы в КС, хотя закон позволяет отправить Лисова в США, не дожидаясь этого решения.

"Мы передали все документы, подтверждающие нарушения прав нашего подзащитного, в МИД РФ с просьбой сделать соответствующие заявление по этому поводу. Надеемся, что общими усилиями мы сможем остановить это беззаконие", — добавил адвокат.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. Судебное заседание состоялось 20 июля в Мадриде, на нем россиянин своей вины не признал. 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты приняла решение выдать Лисова. В начале сентября адвокаты его обжаловали, однако жалоба была отклонена. Однако в тексте постановления уточнялось, что окончательное решение о выдаче Лисова остается за правительством Испании.

В постановлении правительства, принятом 1 декабря, говорится, что в США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов. Это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых институтов с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых трансакциях. Кроме того, предполагается, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию доступа и личную информацию своих жертв".