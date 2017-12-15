Прокурор рассказал, когда может состояться следующий суд по делу Керимова

ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Суд по делу российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции состоится самое раннее в конце 2018 года, заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"Между сегодняшним днем и судом должно пройти немало следственных процедур. Следователи будут общаться с прокурором, будут определять — кого судить, кого не судить", — сказал прокурор о дальнейших шагах следствия.

Он отметил, что "дело может быть закрыто за отсутствием состава преступления, за частичным отсутствием состава преступления, в отношении одного или нескольких человек".

"И только что касается тех, кто должен будет предстать перед судом, то я не вижу пока, что это случится раньше конца 2018 года. И это, на мой взгляд, самое раннее", — добавил собеседник агентства.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности, ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.