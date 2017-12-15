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В Иерусалиме проходят столкновения палестинцев с полицией

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2017 году (20)
14:4115.12.2017
(обновлено: 15:13 15.12.2017)
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© AFP 2017 / Thomas CoexСтолкновения палестинских протестующих с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме. 15 декабря 2017Столкновения палестинских протестующих с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме. 15 декабря 2017
© AFP 2017 / Thomas Coex

ИЕРУСАЛИМ, 15 дек — РИА Новости. У Дамасских ворот в Иерусалиме начались столкновения протестующих с израильскими силовиками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Протест против решения США по Иерусалиму в Наджафе, Ирак
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
"Другого ожидать было нельзя". Дипломат о столкновениях из-за Иерусалима

Полиция перекрыла проход через ворота, где традиционно проходят акции протеста палестинцев, однако митингующие прорвали оцепление. 

Жители восточных арабских кварталов обычно идут на молитву в мечеть Аль-Акса через Дамасские ворота. Выходя через них после молитвы, палестинцы устраивают митинги на площади.

Утром большая ее часть была перекрыта металлическими ограждениями — оставили только узкие проходы. На площади находится много  полицейских и журналистов. Внутри Старого также немало силовиков.

Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Мнение: решение Трампа по Иерусалиму может привести к большим жертвам
После окончания дневной молитвы группа арабов устроила акцию на площади у Дамасских ворот — они выкрикивают антиизраильские лозунги и дерутся с полицией. В свою очередь полицейские выталкивают протестующих с площади и задерживают наиболее активных. Бригады врачей госпитализировали нескольких пострадавших.

После этого полицейские перекрыли Дамасские ворота, однако протестующим удалось прорвать полицейские заграждения. Многочисленные зрители встретили их "победу" аплодисментами, после столкновения вспыхнули с новой силой. В настоящее время беспорядки продолжаются, в них участвуют несколько десятков человек, еще несколько сотен наблюдают. К месту столкновений стянуты конные подразделения полиции.

Палестинский протест
© AFP 2017 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
© AP Photo / Majdi MohammedЭто заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
© AFP 2017 / Farooq NaeemПосле заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.Активисты Совета обороны Пакистана во время протеста в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Farooq Naeem
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
© AP Photo / B.K. BangashХания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.Сторонники пакистанской религиозной партии молятся перед антиамериканским митингом в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AP Photo / B.K. Bangash
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
© AFP 2017 / Mahmoud ZayyatРешение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Сайде, Ливан. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mahmoud Zayyat
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
© AP Photo / Ariel SchalitМечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.Израильские полицейские во время протестов в Иерусалиме. 7 декабря 2017
© AP Photo / Ariel Schalit
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
© AFP 2017 / Mohammed AbedВ Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
© AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
© REUTERS / Mohamad TorokmanЗаявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу
© REUTERS / Mohamad Torokman
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
© AFP 2017 / Adem AltanИзраиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликтаАкция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Анкаре
© AFP 2017 / Adem Altan
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
© REUTERS / Muhammad HamedСвященная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017
© REUTERS / Muhammad Hamed
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
© REUTERS / Zoubeir SouissiПротестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
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