В Иерусалиме проходят столкновения палестинцев с полицией

ИЕРУСАЛИМ, 15 дек — РИА Новости. У Дамасских ворот в Иерусалиме начались столкновения протестующих с израильскими силовиками, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Полиция перекрыла проход через ворота, где традиционно проходят акции протеста палестинцев, однако митингующие прорвали оцепление.

Жители восточных арабских кварталов обычно идут на молитву в мечеть Аль-Акса через Дамасские ворота. Выходя через них после молитвы, палестинцы устраивают митинги на площади.

Утром большая ее часть была перекрыта металлическими ограждениями — оставили только узкие проходы. На площади находится много полицейских и журналистов. Внутри Старого также немало силовиков.

٣٠ الف مصلي أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك. pic.twitter.com/OZdydRn3Fj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 15 декабря 2017 г.​

После окончания дневной молитвы группа арабов устроила акцию на площади у Дамасских ворот — они выкрикивают антиизраильские лозунги и дерутся с полицией. В свою очередь полицейские выталкивают протестующих с площади и задерживают наиболее активных. Бригады врачей госпитализировали нескольких пострадавших.

После этого полицейские перекрыли Дамасские ворота, однако протестующим удалось прорвать полицейские заграждения. Многочисленные зрители встретили их "победу" аплодисментами, после столкновения вспыхнули с новой силой. В настоящее время беспорядки продолжаются, в них участвуют несколько десятков человек, еще несколько сотен наблюдают. К месту столкновений стянуты конные подразделения полиции.