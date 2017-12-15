В МИД ФРГ призвали Россию и США как можно быстрее решить вопрос о ДРСМД

БЕРЛИН, 15 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ призывает РФ и США в процессе переговоров как можно быстрее и прозрачно решить вопрос по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы призываем Россию и Соединенные Штаты в процессе переговоров как можно быстрее и прозрачно устранить сомнения в необходимости сохранения договора", — сказал Бройль, добавив, что "у Германии есть центральный интерес к сохранению ДРСМД".

По словам представителя МИД, ранее НАТО также выступила с заявлением, в котором выразила "глубокую озабоченность" в связи с будущим Договора.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор. США предлагали России "вернуться к соблюдению" договора, Россия отвергала обвинения и, в свою очередь, предлагала США соблюдать договор о РСМД.

Президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил, что США фактически вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). При этом он напомнил, что Россия не выходила из основополагающих договоров, которые являлись краеугольным камнем международной безопасности, в том числе договоров по противоракетной обороне, в то время как США вышли из него в одностороннем порядке.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписан СССР и США, он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.