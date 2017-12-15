МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Киев не идет на контакты с Донбассом для согласования параметров размещения миссии по обеспечению безопасности сотрудников ОБСЕ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции сказал, что РФ не против поставить ситуацию в Донбассе под международный контроль, но это должно решаться только прямыми переговорами между сторонами.

Песков, отвечая на просьбу прокомментировать это заявление Путина и на вопрос, как видит Кремль развитие этой ситуации, есть ли какие-то изменения или это старая позиция, сказал, что "это хорошо известная позиция".

"Как страна-гарант минских договоренностей Россия и президент Путин не против размещения международной миссии для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. При этом Путин обращает внимание на то, что размещение миссии не представляется возможным без соответствующего согласования этого вопроса между сторонами конфликта, к коим Россия никак не относится. Сторонами конфликта здесь являются с одной стороны — Киев, и с другой стороны — две непризнанные республики Донбасса. И как раз президент вам и сказал, что, к сожалению, Киев пока на эти контакты не идет", — подчеркнул Песков.