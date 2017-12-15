В Кремле сожалеют о решении ЕС продлить санкции против России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Кремле сожалеют о решении ЕС продлить действие экономических санкций в отношении России, это не соответствует интересам ни одной из сторон, при этом Москва не отказывается от намерения нормализовать отношения с Брюсселем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лидеры стран ЕС на заседании в четверг приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, истекающих в конце января 2018 года.

"Мы сожалеем по-прежнему, мы считаем, что подобные решения они не соответствуют ни интересам стран, входящих в ЕС, ни РФ. РФ по-прежнему считает эти санкции незаконными, неправильными по сути, но при этом, конечно же, мы сохраняем свой настрой на выстраивание отношений с Брюсселем, которые, конечно, сейчас оставляют желать лучшего", — сказал Песков.