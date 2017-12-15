Глава МИД Ирана упрекнул США в продаже оружия для убийства людей в Йемене

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф упрекнул США за продажу оружия своим союзникам для убийства мирного населения во время конфликта в Йемене.

"В то время как Иран с первого дня призывал к прекращению огня, оказанию помощи и диалогу в Йемене, США продали оружие, позволив своим союзникам убивать мирных жителей и создать голод. Никакое количество альтернативных фактов или других свидетельств не скроют причастность США к военным преступлениям", — написал Зариф в Twitter

Президент США Дональд Трамп в мае в ходе своего первого зарубежного турне посетил Саудовскую Аравию, где встретился с "хранителем двух святынь" ислама королем Салманом, а также принял участие в саммите лидеров и представителей нескольких десятков мусульманских стран и подписал соглашение о военных поставках, которые могут привести к продаже Эр-Рияду американского оружия на 350 миллиардов долларов.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. До недавнего времени с одной стороны в нем участвовали повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху, который погиб в начале декабря в перестрелке со своими недавними союзниками хуситами, преследовавшими его после возникших между ними разногласий. Другой стороной конфликта выступают правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади, которых с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.