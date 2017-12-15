В Испании ликвидировали группировку, эксплуатировавшую девушек из России

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Национальная полиция Испании ликвидировала организацию, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией девушек из России и Украины, которые попали в страну после ложных обещаний о трудоустройстве, сообщается в заявлении МВД Испании.

"Сотрудники Национальной полиции ликвидировали в Эль-Эхидо (в провинции Альмерия) организацию, состоящую из трех мужчин и двух женщин, занимающихся сексуальной эксплуатацией девушек", — сообщается в заявлении. "Задержанные входили в контакт с молодыми девушками из России и Украины через социальные сети и обманывали их, приглашая приехать в Испанию с ложными обещаниями работы в гостиничном бизнесе", — отмечается в заявлении.

Группировка организовывала всю поездку и уже в Испании сообщала девушкам, что им придется заниматься проституцией и вернуть долг в 3 тысячи евро. В стране их размещали в квартирах небольшими группами и контролировали их передвижения.

Члены группировки ввели систему штрафов, чтобы девушки не могли погасить "долг". Все девушки были родом из России или Украины с трехмесячной туристической визой.

По данным заявления, расследование действий группировки началось год назад. В ходе операции удалось освободить двух женщин, находившихся в эксплуатации.