Оксфордский словарь выбрал слово года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Редакторы Оксфордского словаря назвали youthquake главным словом, определяющим 2017 год, сообщает The Telegraph.
Оно образовано из двух слов: youth (молодежь) и earthquake (землетрясение) и означает радикальные политические и культурные сдвиги в студенческой среде.
Термин ввела в 1960-е годы редактор Voque Диана Вриланд. По словам представителей Oxford Dictionaries, в 2017 году это слово стали использовать в пять раз чаще, чем в 2016.
В прошлом году словом года в Оксфордском словаре стало post-truth (пост-правда), в 2015 году вместо слова выбрали смайлик.
В России главные слова года недавно определил совет при Центре творческого развития русского языка: в тройку лидеров вошли "реновация", "биткоин" и "хайп".