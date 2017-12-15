Оксфордский словарь выбрал слово года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Редакторы Оксфордского словаря назвали youthquake главным словом, определяющим 2017 год, сообщает The Telegraph.

Оно образовано из двух слов: youth (молодежь) и earthquake (землетрясение) и означает радикальные политические и культурные сдвиги в студенческой среде.

Термин ввела в 1960-е годы редактор Voque Диана Вриланд. По словам представителей Oxford Dictionaries, в 2017 году это слово стали использовать в пять раз чаще, чем в 2016.

Среди других претендентов на звание главного слова года — antifa (сокращение от "анти-фашист"), broflake (мужчина, выступающий против прогрессивных взглядов, несмотря на жизненные привилегии, которыми он обладает), kompromat (русское слово "компромат"), Milkshake Duck (буквально "утка в молочном коктейле", означает человека, который вызывает восхищение в социальных сетях, на самом деле скрывая некое темное прошлое).

В прошлом году словом года в Оксфордском словаре стало post-truth (пост-правда), в 2015 году вместо слова выбрали смайлик.

В России главные слова года недавно определил совет при Центре творческого развития русского языка: в тройку лидеров вошли "реновация", "биткоин" и "хайп".