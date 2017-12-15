ИЕРУСАЛИМ, 15 дек — РИА Новости. Израильская полиция перекрыла площадь у Дамасских ворот в Иерусалиме, где традиционно проходят акции протеста палестинского населения, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Через Дамасские ворота в Старый город Иерусалима жители восточных, арабских кварталов города традиционно приходят на молитву в мечеть Аль-Акса. У этих же ворот они обычно устраивают митинги протеста.

Сейчас через Дамасские ворота на молитву стекаются большие потоки верующих, однако большая часть площади перекрыта металлическими ограждениями — оставлены только узкие проходы, места для собраний нет. Некоторые из прохожих вступают в перепалки с полицией.

На площади дежурит большое количество полицейских, а также съемочные группы. Внутри Старого города также находится большое количество полицейских и военных. Тем не менее все торговые лавки открыты, гуляет большое количество туристов.