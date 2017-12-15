Число жертв ДТП с автобусом во Франции возросло до шести, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Двое детей, пострадавших в результате столкновения поезда и школьного автобуса на юге Франции, скончались от ран в больнице, число жертв возросло до шести человек, передает в пятницу телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось о четырех погибших детях.

Столкновение школьного автобуса с региональным поездом TER произошло в четверг на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном (департамент Пиренеи Восточные). Различные травмы получили 18 человек, в том числе 14 детей.

Жандармерия департамента Верхние Пиренеи проводит расследование "очевидных преступлений, которые привели к гибели людей". Бюро расследований инцидентов на транспорте (BEA-TT) в независимом порядке займется техническими обстоятельствами инцидента.

Национальная железнодорожная компания Франции SNCF открыла собственное внутреннее расследование после столкновения.