Запад препятствует становлению многополярного мира, заявил Лавров

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Страны Запада пытаются препятствовать становлению многополярного мира, сдерживая страны, проводящие независимую политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Россия не занимает "круговую оборону", а активно работает на международной арене, предлагая позитивную повестку дня.

"Расширение НАТО, наращивание его потенциала на восточном фланге, развертывание противоракетной обороны США в Европе существенно подрывают принцип неделимости безопасности, а этот принцип, между прочим, является взятым всеми главами государств ОБСЕ политическим обязательством не укреплять свою безопасность за счет других. Основная причина нынешней напряженности, по нашему убеждению, — последовательная, эгоистическая и циничная линия ряда государств во главе с США, уверовавшими в собственное превосходство и непогрешимость, привыкшие к тому, что их подходы должны восприниматься как истина в последней инстанции", — заявил Лавров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Так называемый исторический Запад пытается воспрепятстовать естественному процессу становления нового, более демократического и справедливого полицентричного мироустройства. К несогласным применяется широкий набор репрессалий, включая шантаж, введение односторонних принудительных мер, прямое вмешательство во внутренние дела. Вы сами хорошо видите, что у многих на Западе динамичное развитие России, укрепление ее позиций на международной арене вызывают откровенное раздражение и неприязнь. Отсюда стремление наказать нас за независимую, самостоятельную внешнюю политику. Линия на сдерживание нашей страны охватывает самый широкий спектр направлений — от экономики и энергетики до спорта и отечественных СМИ", — добавил министр.