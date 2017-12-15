Конфликт на востоке Украины отдалился от разрешения, заявил Хуг

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на границе ЛНР и ДНР. архивное фото

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на границе ЛНР и ДНР. архивное фото

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает сильнейший рост числа нарушений перемирия в Донбассе с марта текущего года, заявил замглавы миссии Александр Хуг.

"В последние три недели мы увидели изменения. Эскалация, о которой мы предостерегали давно, случилась. Всего за одни выходные в последние три недели СММ зафиксировала более 5,5 тысячи нарушений перемирия", — заявил Хуг в ходе брифинга.

По его словам, многие из этих нарушений происходят в районе населенных пунктов Ясиноватая и Авдеевка.

"СММ фиксирует последовательный, резкий рост нарушений режима прекращения огня. На прошлой неделе мы зафиксировали почти 20 тысяч нарушений перемирия, на 25% больше, чем на предыдущей неделе. Это самое большое число (нарушений), которое мы зарегистрировали с марта. И на этой неделе это продолжается", — добавил Хуг.