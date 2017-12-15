МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия готова заключить соглашение о безвизовом режиме с Японией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Наша цель – расширять круг тех стран, с которыми у нас такие соглашения есть. По-моему, за исключением одной страны, вся Латинская Америка у нас безвизовая. Очень много стран в Азии, Корея, с японцами мы готовы сделать такое соглашение. Очень льготный режим у нас с КНР", — заявил министр, выступая в пятницу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

При этом министр отметил, что Россия не та страна, которая может односторонним образом "раскрываться без взаимности".