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В израильском Сдероте рассказали об обстрелах и соседстве с Палестиной

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2017 году (19)
12:4915.12.2017
(обновлено: 13:16 15.12.2017)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisИзраильтяне на фоне панорамы Сектора Газа на окраине израильского города СдеротИзраильтяне на фоне панорамы Сектора Газа на окраине израильского города Сдерот
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

СДЕРОТ/ГАЗА, 15 дек — РИА Новости. После того, как США признали Иерусалим столицей Израиля, в районе сектора Газа возобновись ракетные "дуэли" между палестинцами и израильской армией. Жители израильских городов рассказали РИА Новости, как им живется в неспокойном районе.

Участники акции протеста в Палестине против решения о признании Иерусалима столицей Израиля. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израиль, как известно, это современная развитая страна с сильной IT-индустрией. Удивительно, но органичной частью жизни среди небоскребов, пляжей и хайвеев становятся также ракетные обстрелы, которые время от времени ведут палестинцы.

Поразителен и контраст между Израилем и палестинскими территориями, хотя друг от друга их отделяет лишь стена. Пересекая под бдительным надзором израильских пограничников эту стену, из 21-го века попадаешь прямиком в 20-й — на грязные улицы Газы с их хаотичным движением старых автомобилей и лошадиных повозок. В обратном направлении эту стену дозволено пересекать только замотанным в черные хиджабы женщины, которые везут своих детей на лечение в израильские больницы. В самом секторе Газа хороших больниц нет.

К решению проблемы обстрелов с палестинской территории высокотехнологичный Израиль тоже подошел с помощью современных технологий. Например, небо страны защищает весьма эффективная система ПВО "Железный купол", которая сбивает большую часть ракет.

Для мирных граждан действует система оповещения — услышав сигнал, жители должны забежать в специальную укрепленную комнату-бомбоубежище, которую теперь по требованию законодательства строят во всех домах. Услышав сигнал, пассажиры транспорта должны выбежать из автобуса и лечь на землю. Наконец, можно скачать на смартфон специальное приложение, сообщающее об обстрелах.

Протестующий во время столкновений на границе Палестины и Израиля в районе Рамаллы. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Движение ХАМАС объявило начало третьей интифады
На палестинских территориях действуют целые цеха по производству таких ракет. После объявления ХАМАС "дня гнева" в знак протеста против решения США, обстрелы израильских районов, граничащих с Газой, вновь возобновились. В последние дни ежедневно прилетают одна-две ракеты. Впрочем, они маломощные, больших разрушений от них нет.

Особенно страдает 25-тысячный город Сдерот, расположенный к югу от Тель-Авива, совсем близко к сектору Газа. Это небольшой, провинциальный, но чистый город, где много объявлений и вывесок на русском языке — тут предлагают и курсы иврита, и ремонт, и многое другое. Приезжающих из бывшего СССР репатриантов в 90-е зачастую селили в этих опасных и непрестижных районах. За неделю тут упали уже две ракеты.

"Мы уже привыкли к такому соседству. Хотя все равно страшно. Иногда ждешь, что из подвала или в саду из-под земли вылезет палестинец — мы же знаем, что они строят тоннели для контрабанды", — жалуется местная жительница, 84-летняя Фира. В 1994 году они с мужем эмигрировали из Минска, и теперь живут на израильскую пенсию.

Вид Иерусалима. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В детском саду на юге Израиля обнаружили палестинскую ракету
Переехать подальше от беспокойного соседства нет возможности — Израиль выделил им социальное жилье, которое они потом выкупили со скидкой. На новое жилье за пределами Сдерота денег нет — по признанию Фиры, пенсии хватает только на продукты. На одежду или мебель надо копить. Зато государство пристроило к их дому бомбоубежище.

"Когда срабатывает предупреждение, надо бежать в эту комнату. Если ты в автобусе, то он останавливается — всем надо выскочить и падать на землю", — жалуется Фира. Она признается, что жить под палестинскими ракетами страшно — несколько лет назад, например, ракета убила соседскую девочку, после предупреждения выбежавшую на улицу за младшим братом. Сам мальчик не пострадал.

Движение ХАМАС, которое контролирует территорию сектора Газа и во многих странах считается террористической организацией (Россия его таковым не признает), последние несколько лет никогда не берет ответственности за обстрелы с территории сектора Газа. Считается, что это дело рук более мелких и радикальных группировок. В то же время ХАМАС называет запуски этих ракет "правом палестинцев на самооборону", заявил РИА Новости пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.

Ракеты в небе над сектором Газа. Архивное фото
© AP Photo / Dusan Vranic
Министр обороны Израиля объяснил активизацию ракетных обстрелов из Газы
Тем не менее, израильская армия в ответ ведет обстрел объектов ХАМАС — штабов, казарм — потому что считает именно его ответственным за все, что происходит в Газе. Это своего рода сигнал, который Израиль посылает ХАМАС: найдите тех, кто занимается такими безобразиями, и разбирайтесь с ними.

По утверждению представителя ХАМАС Алкану, от подобных ударов страдают и местные жители.

В ночь на четверг по сектору Газа были нанесены три авиаудара, потом Израиль "из соображений безопасности" закрыл границу на неопределенное время.

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт
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