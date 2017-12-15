В ООН шокированы массовыми казнями в Ираке

ЖЕНЕВА, 15 дек – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) шокировано массовыми казнями в Ираке, призывает Багдад ввести мораторий на смертную казнь, заявила на брифинге пресс-секретарь УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.

Накануне министерство юстиции Ирака сообщило, что был приведен в исполнение смертный приговор 38 осужденным за терроризм. Как заявило ведомство, казнь состоялась после окончательного подтверждения приговоров и одобрения руководством республики.

"Мы глубоко шокированы массовой казнью 38 человек, которая произошла в четверг в Ираке. Применение сметной казни в стране вызывает огромную озабоченность", — сказала Тросселл.

Она напомнила, что 38 заключенных были приговорены за преступления, связанные с терроризмом. По словам Тросселл, представители ООН в этом году узнали о 106 казнях в Ираке, включая случай с массовым повешением 42 заключенных в сентябре.

"Мы еще раз призываем иракские власти остановить все казни, немедленно установить мораторий на применение смертной казни и провести срочный и комплексный пересмотр системы уголовного правосудия", — отметила Тросселл.