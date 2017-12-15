В ДНР из-за обстрелов со стороны силовиков за неделю погибли два человека

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (192)

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Два человека погибли и семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) ранения получили четверо мирных жителей. Погибли двое и ранено трое военнослужащих ВС ДНР", — сказал Басурин.

По его словам, повреждены более 50 домов, детский сад и амбулатория.