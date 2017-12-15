ОБСЕ не фиксирует последствия обстрелов со стороны силовиков, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о нежелании наблюдателей миссии ОБСЕ фиксировать последствия обстрелов со стороны украинских силовиков.

Ранее в командовании ДНР заявили, что за неделю зафиксировано около 250 нарушений перемирия со стороны силовиков. В результате обстрелов погибли двое и ранены семеро, повреждено более 50 домов.

"Украинская сторона начала активно применять запрещенные минскими соглашения и международными конвенциями боеприпасы. Они наносят удары фосфорными боеприпасами по району Донецкой фильтровальной станции, обстреливают 122-миллиметровыми снарядами, начиненными шрапнелью", — сказал журналистам Басурин.

Он призвал замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга обратить внимание на нарушения со стороны украинских силовиков и "принять действенные меры для защиты граждан республики и международного права".

"В вашем бездействии, господин Хуг, мы видим откровенные нежелание фиксировать военные преступления действующего украинского режима. По факту, несмотря на наши сообщения и сообщения СЦКК, никто из представителей СММ ОБСЕ на места обстрелов так и не прибыл. А граждане нашей республики продолжают гибнуть и получать ранения от преступных действий ", — добавил Басурин.