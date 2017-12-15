В ДНР из-за обстрелов со стороны силовиков за сутки пострадали два человека

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Два человека получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За сутки в результате обстрелов ВСУ Докучаевска ранение получили два мирных жителя, 1987 и 1956 годов рождения. Кроме того, в результате массированного огня с позиций ВСУ в Петровском районе Донецка повреждения получили пять домостроений", — сказал Басурин.