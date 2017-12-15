ВСУ около 250 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Украинские силовики около 250 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики выпущено более 1,3 тысячи мин и снарядов, сообщил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня 247 раз и выпустил по территории республики 1336 артиллерийских и танковых снарядов, а также мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, обстрелам подверглись 23 населенных пункта в ДНР.