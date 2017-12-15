В Израиле полиция в седьмой раз допрашивает премьера Нетаньяху, пишут СМИ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Следователи израильской полиции в седьмой раз допрашивают премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведутся два расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку, сообщает газета "Гаарец".
"Следователи в пятницу утром допрашивают премьер-министра Биньямина Нетаньяху в седьмой раз в его резиденции в Иерусалиме", — сообщает газета.
Предыдущая встреча Нетаньяху со следователями состоялась 19 ноября. Полиция ранее дала понять, что ищет в эпизодах, включенных в "дела 1000 и 2000", признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием.
Как пишет газета, полиция завершила расследование "дела 1000" и планирует принять решение по обоим делам либо к концу года, либо к середине января.
Сам премьер-министр настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру. Если расследования завершатся выдвижением обвинений, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху.