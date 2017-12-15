В Израиле полиция в седьмой раз допрашивает премьера Нетаньяху, пишут СМИ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Следователи израильской полиции в седьмой раз допрашивают премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого ведутся два расследования, потенциально способных спровоцировать его отставку, сообщает газета "Гаарец".

Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

"Следователи в пятницу утром допрашивают премьер-министра Биньямина Нетаньяху в седьмой раз в его резиденции в Иерусалиме", — сообщает газета.

Предыдущая встреча Нетаньяху со следователями состоялась 19 ноября. Полиция ранее дала понять, что ищет в эпизодах, включенных в "дела 1000 и 2000", признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием.

Как пишет газета, полиция завершила расследование "дела 1000" и планирует принять решение по обоим делам либо к концу года, либо к середине января.

По данным издания, в этот раз в допросе впервые принимает участие новый руководитель подразделения полицейских расследований и разведки генерал-майор Гади Сисо.

Сам премьер-министр настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру. Если расследования завершатся выдвижением обвинений, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху.