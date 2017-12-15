В Германии потерпел крушение частный самолет

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Три человека, которые находились на борту частного самолета Cessna 510, потерпевшего крушение в округе Равенсбург в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, погибли, сообщила телерадиокомпания Südwestrundfunk со ссылкой на местную полицию и экстренные службы.

Ранее агентство DPA сообщало, что бизнес-джет упал вечером в лесном массиве, он направлялся из Франкфурта-на-Майне в город Фридрихсхафен. Местные жители вызвали экстренные службы, на место прибыли около 60 сотрудников спасательной службы и примерно 20 полицейских.

Полиция оцепила место происшествия и начала поиски с использованием собак-ищеек. Ночью спасатели обнаружили тела трех человек, их личности пока не установлены. Эксперты приступили к расследованию причин крушения на месте, сообщили в спасательной службе.

Ранним утром в пятницу поисковые работы пришлось временно приостановить из-за сильного снегопада и недостатка освещения, позднее они продолжились.

​