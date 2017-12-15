Россия готова к конструктивной работе с США, заявил Лавров

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия готова к конструктивной работе с США, но с их стороны пока подвижек нет, так что Москва будет отвечать на любые недружественные шаги Вашингтона на основе принципа взаимности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Как неоднократно подчеркивал президент, Россия открыта к конструктивной совместной работе с Вашингтоном", — сказал российский министр, с сожалением подчеркнув, что каких-либо подвижек со стороны США в этом плане "мы не наблюдаем".

Он пояснил, что американской стороной был предпринят ряд "новых, откровенно российских действий". Примером таких шагов, по его словам, является, в частности, закрытие генконсульства России в Сан-Франциско.

"Мы не ищем углубления конфронтации, но, разумеется, будем и впредь отвечать на недружественные шаги в соответствии с принципом взаимности", — подчеркнул Лавров.