Лавров: попытки спровоцировать КНДР на конфликт приведут к катастрофе

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Попытки спровоцировать военный сценарий по ситуации вокруг КНДР приведут к катастрофе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очень тревожит ситуация вокруг Корейского полуострова. Альтернативы постепенному снижению напряженности и переходу к переговорам не существует. Попытки провоцировать военный сценарий в надежде разрешить кризис силой приведут к катастрофе", — сказал он, выступая в пятницу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

По словам Лаврова, Россия совместно с Китаем подготовила "дорожную карту" по урегулированию, позволяющую решить существующие проблемы. "Число сторонников этого подхода расширяется", — отметил Лавров.