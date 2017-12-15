Посол рассказал, когда Россия инициирует снятие с Ливии оружейного эмбарго

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Москва готова стать инициатором снятия с Ливии оружейного эмбарго после создания единых вооруженных сил в стране, но пока нет уверенности, что поставленное туда оружие не попадет в руки террористов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Триполи Иван Молотков.

Оружейное эмбарго в отношении Ливии действует с февраля 2011 года. Глава МИД правительства национального согласия этой страны Мухаммед Сияла ранее заявил, что власти в Триполи для повышения безопасности в стране обратились в ООН с вопросом о смягчении оружейного эмбарго.

Российский дипломат пояснил, что смысл введенного оружейного эмбарго состоит в "недопущении попадания поставляемого из-за рубежа оружия в руки террористических группировок". "Пока уверенности в том, что такое оружие неконтролируемо не расползется по стране, у нас нет", — рассказал Молотков.

Тем не менее, он отметил, что "как только в Ливии будут созданы единые вооруженные силы, а многочисленные милиции, не признающие сейчас над собой никакой власти, распущены или интегрированы в официальные военные структуры, мы будем готовы поддержать или даже инициировать вопрос о снятии или смягчении действующих ограничений".

На востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. На юге страны проживает большое количество племен, которые также не подчиняются Триполи.