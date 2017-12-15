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Интервью

Иван Молотков: Москва открыта к взаимодействию с США по кризису в Ливии

11:0015.12.2017
(обновлено: 11:05 15.12.2017)
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© Фото предоставлено посольством России в ЛивииПосол России в Ливии Иван МолотковПосол России в Ливии Иван Молотков
© Фото предоставлено посольством России в Ливии

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически распалась на несколько конфликтующих между собой территорий, и мировое сообщество предпринимает усилия для восстановления целостности этого североафриканского государства. Одну из ведущих ролей в этом процессе играет Россия. О том, не пришло ли время снять эмбарго с поставок оружия в Ливию и могут ли РФ и США продуктивно сотрудничать для урегулирования кризиса в этой стране, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Марии Киселевой рассказал посол России в Триполи Иван Молотков.

— Не могли бы вы рассказать о последних шагах России по урегулированию ситуации в Ливии? Какое количество военизированных объединений, племен удалось объединить?

— В сегодняшней Ливии уже никто не оспаривает, что Россия была и остается традиционным надежным партнером этой страны. С учетом отлаженных связей с различными сегментами ливийского общества, в том числе на региональном уровне, мы готовы содействовать в преодолении существующих разногласий.

В частности, я хотел бы отметить эффективную работу контактной группы Федерального Собрания Российской Федерации по внутриливийскому урегулированию во главе с Львом Деньговым по улаживанию имевшихся до недавнего времени конфликтов на юге Ливии.

—  Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз может поддержать проведение "военных и полицейских действий" для борьбы с сетями работорговцев в Ливии. Он отметил, что речь не идет о начале войны, но "усиленной полицейской операции". Поддержит ли Россия введение в Ливию подобного контингента? Или это должна быть, скорее, миротворческая операция ООН при согласовании со всеми членами СБ?

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© REUTERS / Satish Kumar
Макрон рассказал о возможной политике ЕС в Ливии

— Иностранное военное присутствие на территории суверенного государства может и должно осуществляться только по просьбе и с согласия руководства этого государства. Лично я убежден, что в условиях раскола, в котором находится сегодня Ливия, любая "полицейская операция", тем более "усиленная", пусть даже и согласованная с правительством в Триполи, будет расценена значительной частью ливийского политического истеблишмента и общества как вмешательство во внутренние дела страны.

В этой связи достаточно вспомнить, какую нервозную реакцию на востоке Ливии, где заседает парламент и находится штаб-квартира командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, вызвало объявленное Италией в начале августа этого года намерение направить в территориальные воды Ливии военно-морскую группировку для борьбы с организаторами нелегальной африканской миграции в Европу.

© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-WatchМигранты с затонувшей лодки возле лодки береговой охраны Ливии во время спасательной операции
© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-Watch
Мигранты с затонувшей лодки возле лодки береговой охраны Ливии во время спасательной операции

Поэтому считаю, что прежде, чем говорить о приглашении иностранных контингентов, воинских или полицейских, ливийцам следует преодолеть состояние разобщенности и сформировать подлинно общенациональные органы власти, уполномоченные выступать от лица всей страны.

— Россия выступает за сохранение эмбарго на поставки оружия в Ливию или же пришло время изменений в этой области?

Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Снятие оружейного эмбарго с Ливии - вопрос небыстрый, заявил Гатилов

— Смысл введенного Советом Безопасности ООН в отношении Ливии оружейного эмбарго состоит в недопущении попадания поставляемого из-за рубежа оружия в руки террористических группировок. Пока уверенности в том, что такое оружие неконтролируемо не расползется по стране, у нас нет.

Тем не менее, как только в Ливии будут созданы единые вооруженные силы, а многочисленные милиции, не признающие сейчас над собой никакой власти, распущены или интегрированы в официальные военные структуры, мы будем готовы поддержать или даже инициировать вопрос о снятии или смягчении действующих ограничений.

— Могут ли Россия и США найти точки соприкосновения в Ливии и начать сотрудничать для урегулирования кризиса в этой стране?

— Россия открыта к взаимодействию со всеми странами в целях совместного поиска развязок ливийского кризиса, в том числе, разумеется, и с Соединенными Штатами. Кстати, отмечу, что с моими западными коллегами по дипломатическому корпусу, включая американцев, мы поддерживаем нормальные рабочие отношения. Главное, чтобы готовность к такому сотрудничеству была обоюдной и далекой от сиюминутной политической конъюнктуры.

— Специалисты говорят, что Халифа Хафтар стремительно теряет влияние в Ливии. Неприятие как местного населения, так и международного сообщества вызвали ряд атак на ливийские населенные пункты на востоке страны. Эксперты заметили и потерю поддержки Хафтара с российской стороны. Действительно ли в Москве перестали видеть в Хафтаре значимую фигуру, которая может сыграть роль в объединении страны?

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар

— Ну, во-первых, говорить о нашей поддержке Хафтара было бы не корректно. Мы неоднократно заявляли, что Россия не поддерживает ни одну из сторон, тем более в ущерб интересам других участников нынешнего внутриливийского противостояния, к которым маршал, без сомнения, относится, и влияние которого в значительном сегменте ливийского общества остается весьма весомым.

Своей задачей мы видим не маргинализацию тех или иных ливийских игроков, кроме, разумеется, откровенно террористических группировок вроде ИГ*, а подталкивание их к диалогу и поиску компромиссов на благо страны, патриотами которой они себя называют.

Что касается отношения к Халифе Хафтару со стороны международного сообщества, то хочу лишь упомянуть состоявшиеся в Риме 10 декабря встречи маршала с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано и министром обороны Робертой Пинотти, в ходе которых командующий ливийской национальной армией заявил о своей поддержке плана ливийского урегулирования спецпредставителя генсекретаря ООН Гасана Саламе.

— Саламе ранее заявил, что есть условия для проведения выборов в Ливии до конца 2018 года есть. Согласны ли вы с подобной оценкой?

Вид на город Триполи, Ливия. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmud Turkia
Президентские выборы в Ливии могут состояться в середине 2018 года

— Вне всякого сомнения, проведение всеобщих парламентских выборов является одним из ключевых элементов процесса ливийского урегулирования.

При этом хотел бы обратить внимание на совершенно справедливые заявления самого Саламе о том, что будущие выборы должны означать не вступление Ливии в новый переходный период (избрание очередного временного парламента с неопределенными сроком и набором полномочий), а формирование постоянного общенационального законодательного органа власти, осуществляющего в соответствии с нормами, прописанными в конституции, свои законотворческие функции.

В то же время названные спецпредставителем генсекретаря ООН сроки выборов — конец 2018 года — на мой взгляд, свидетельствуют о понимании им того, что условия для их проведения все-таки только еще предстоит создать. И прежде всего в плане обеспечения безопасного доступа избирателей на участки для голосования в масштабах всей страны.

Осуществимо ли это в течение ближайших 10-12 месяцев? С учетом нынешнего характера развития военно-политической ситуации в Ливии, судить не берусь.

* Террористическая организация, запрещенная в России


 

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