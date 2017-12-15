НАТО призывает Россию поддерживать активный диалог с США по ДРСМД

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. НАТО призывает Россию вести активный диалог с США по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается в заявлении Североатлантического совета.

"Члены альянса зафиксировали российскую ракетную систему, которая вызывает серьезное беспокойство. НАТО призывает Россию обратить внимание на это беспокойство, действуя основательно и прозрачно, а также принимать активное участие в техническом диалоге с США", — говорится в пресс-релизе на сайте НАТО.

"США действуют в соответствии со своими обязательствами по договору о РСМД и привержены тому, чтобы строго соблюдать их", — сообщается в заявлении.

Отмечается, что члены альянса приветствуют продолжение попыток США наладить взаимодействие с Россией в двусторонним и многостороннем форматах, включая Специальную контрольную комиссию, которая занимается разрешением вызывающих беспокойство вопросов о соблюдении Россией договора о РСМД.

Члены НАТО придерживаются единого мнения, что эффективный контроль вооружений остается существенным элементом стратегической стабильности и коллективной безопасности. Поэтому члены альянса выступают за сохранение договора о РСМД, сообщается в заявлении.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор. США предлагали России "вернуться к соблюдению" договора, Россия отвергала обвинения и, в свою очередь, предлагала США соблюдать договор о РСМД.

Президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил, что США фактически вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). При этом он напомнил, что Россия не выходила из основополагающих договоров, которые являлись краеугольным камнем международной безопасности, в том числе договоров по противоракетной обороне, в то время как США вышли из него в одностороннем порядке.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписан СССР и США, он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

В МИД РФ заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Министр также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.