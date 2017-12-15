В Турции арестовали экс-полицейского по делу об убийстве посла Карлова

Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве. Архивное фото

Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве. Архивное фото

АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Бывший сотрудник турецкой полиции Рамазан Юджель арестован по подозрению в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, передает агентство Anadolu.

Отмечается, что подозреваемый связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), в связи с чем был ранее уволен из полиции. Прокуратура Анкары выдвинула против Юджеля обвинения в причастности к подготовке убийства Карлова, после чего суд турецкой столицы принял решение о его аресте.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.

Ранее по подозрению в причастности к убийству Карлова были задержаны четыре человека, среди которых были двое бывших полицейских и глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш.