В Турции арестовали экс-полицейского по делу об убийстве посла Карлова

09:4915.12.2017
(обновлено: 09:50 15.12.2017)
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Бывший сотрудник турецкой полиции Рамазан Юджель арестован по подозрению в причастности к убийству посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что подозреваемый связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), в связи с чем был ранее уволен из полиции. Прокуратура Анкары выдвинула против Юджеля обвинения в причастности к подготовке убийства Карлова, после чего суд турецкой столицы принял решение о его аресте.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.
Ранее по подозрению в причастности к убийству Карлова были задержаны четыре человека, среди которых были двое бывших полицейских и глава издательской группы Guru Medya Хайреддин Айдынбаш.
Родные и близкие, бывшие коллеги, сотрудники Министерства иностранных дел и российские политики пришли в четверг в высотку МИД, чтобы попрощаться с Андреев Карловым, послом России в Турции.
Траурную церемонию посетил Владимир Путин. Президент возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла.
У входа в здание Министерства иностранных дел России в Москве стоят венки от Турции.
С погибшим коллегой простился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сейчас "нельзя поддаваться эмоциям, нужно бороться с терроризмом и на дальних рубежах". "Он был замечательным человеком, всегда боролся за интересы страны", — добавил Зюганов.
Вооруженное нападение на российского дипломата произошло 19 декабря в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.
Для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, президент России Владимир Путин перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на этот день.
Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Президент был лично знаком с Карловым, он назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.
В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
После церемонии прощания, прошедшей в Министерстве иностранных дел РФ, гроб с телом Андрея Карлова прибыл в главный кафедральный храм столицы.
Когда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол.
На ступенях у храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей выложен православный крест.
В храме собрались бывшие коллеги посла, которые работали с ним в Первом департаменте Азии МИД РФ, Консульском департаменте, Посольстве РФ в КНДР.
Отпевание возглавил патриарх Кирилл, лично, по его словам, знавший дипломата.
В бытность послом РФ в КНДР в 2001-2006 годах Карлов много сделал для развития там церковной жизни, в частности, содействовал строительству православного храма.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова, вдова посла РФ в Турции Андрея Карлова, во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя.
Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Андрей Карлов был похоронен на Химкинском кладбище Москвы.
Караул на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве.
Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.