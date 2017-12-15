Семьи пассажиров пропавшего малазийского самолета подадут в суд на Boeing

ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Родственники пассажиров пропавшего в марте 2014 года самолета Malaysian Airlines на следующей неделе собираются отправиться в США и подать в суд на компанию Boeing, пишет газета China Daily со ссылкой на адвоката родственников жертв.

Boeing 777-200 малайзийской авиакомпании, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года. На борту самолета находились 12 членов экипажа и 277 пассажиров, 154 из них были гражданами Китая. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

"Рассмотрение дела, которое начнется в суде во вторник в Вашингтоне, будет касаться качества самолета, совершавшего рейс MH370, были ли у него проблемы или другие недостатки дизайна и производства", — цитирует газета адвоката Чжан Цихуая, который отвечает за иск.

По словам адвоката, он будет представлять интересы более 60 истцов, так как истцами выступают как минимум по два родственника 28 китайских пассажиров. Все истцы требуют компенсации от Boeing, но при этом речь идет о разных суммах.