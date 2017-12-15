ООН продолжает изучать данные о запущенных по Саудовской Аравии ракетах

ООН, 15 дек — РИА Новости. ООН продолжает изучать информацию о баллистических ракетах, которые были запущены по территории Саудовской Аравии йеменскими мятежниками хуситами в этом году. Об этом говорится в докладе генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерреша по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 в поддержку достигнутого "шестеркой" и Ираном соглашения.

Постпред США при ООН Никки Хейли в четверг представила в Вашингтоне фрагменты ракеты иранского производства, заявив, что снаряд был запущен хуситами из Йемена по аэропорту Эр-Рияда. В своем выступлении Хейли также ссылалась на новый доклад генсека ООН. По ее словам, доклад указывает на то, что "Иран нелегально поставляет опасное оружие хуситам в Йемене", что является нарушением резолюций СБ ООН (2231 и 2216 — запрещающей поставки оружия хуситам).

Однако согласно докладу, секретариат пока не пришел к окончательным выводам по данному вопросу. В документе отмечается, что после появления информации о возможной передаче Ираном баллистических ракет, их компонентов или связанных технологий хуситам в Йемене, которые могли использоваться при ракетных пусках по территории Саудовской Аравии 22 июля и 4 ноября 2017, секретариат изучил фрагменты баллистической ракеты.

"Власти Саудовской Аравии в октябре и ноябре 2017 года пригласили секретариат для изучения фрагментов баллистических ракет, запущенных по ее территории", — говорится в документе. "Секретариат еще анализирует собранную информацию и доложит Совету Безопасности в должное время", — отмечается в тексте.