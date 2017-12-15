ООН продолжает изучать данные о запущенных по Саудовской Аравии ракетах

ООН, 15 дек — РИА Новости. ООН продолжает изучать информацию о баллистических ракетах, которые были запущены по территории Саудовской Аравии йеменскими мятежниками хуситами в этом году. Об этом говорится в докладе генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерреша по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 в поддержку достигнутого "шестеркой" и Ираном соглашения.
Однако согласно докладу, секретариат пока не пришел к окончательным выводам по данному вопросу. В документе отмечается, что после появления информации о возможной передаче Ираном баллистических ракет, их компонентов или связанных технологий хуситам в Йемене, которые могли использоваться при ракетных пусках по территории Саудовской Аравии 22 июля и 4 ноября 2017, секретариат изучил фрагменты баллистической ракеты.
"Власти Саудовской Аравии в октябре и ноябре 2017 года пригласили секретариат для изучения фрагментов баллистических ракет, запущенных по ее территории", — говорится в документе. "Секретариат еще анализирует собранную информацию и доложит Совету Безопасности в должное время", — отмечается в тексте.