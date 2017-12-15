Япония ввела дополнительные санкции против КНДР

ТОКИО, 15 дек — РИА Новости. Япония ввела дополнительные санкции против Северной Кореи, заморозив активы 19 организаций, заявил журналистам по итогам заседания правительства страны генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Сегодня на заседании правительства для всестороннего решения проблемы удерживаемых в КНДР японских граждан и проблемы ракетной программы в качестве дополнительных мер было принято решение заморозить активы 19 организаций. Наша страна стоит на принципе "диалога и давления" и "действия на действие", и мы настоятельно требуем, чтобы Северная Корея предприняла конкретные шаги для решения ракетной проблемы и крайне важной проблемы удерживаемых там японских граждан", — сказал Суга.

Он уточнил, что все организации, против которых введены санкции, являются северокорейскими, но воздержался от подробностей.

Суга отметил, что решение вызвано отсутствием прогресса со стороны КНДР по выполнению резолюций Совета безопасности ООН и по решению проблемы удерживаемых в Северной Корее японских граждан.