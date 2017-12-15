Вице-премьер Крыма рассказал об "информационной войне" против региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости, Виктор Лященко. Западные страны начали применять новые механизмы в "информационной войне" против Крыма, заявил в пятницу вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

"На сегодня новшества, которые применяют наши, с позволения сказать, западные партнеры против Крыма, – это переход от внешнего давления, прежде всего, через подконтрольные западные СМИ, к тем инструментам или тем людям, которые находятся внутри ситуации. Для этого используются блогеры или всевозможные общественники, которые ведут активную жизнь в социальных сетях. Кого-то используют в темную, а кто-то и это уже очевидно, находится на зарплате у этих товарищей", — сказал РИА Новости Полонский.

Вице-премьер подчеркнул, что речь идет, в том числе, о создании псевдо-интернет изданий, которые ориентированы на крымскую аудиторию.

По его словам, если раньше в западных странах пытались повлиять на крымские процессы извне, то теперь делается ставка расшатать ситуацию изнутри. "Применяемые механизмы — это новые для нас условия для каких-то ответных мер. Мы все замечательно видим и понимаем, поэтому противостоять этому нет никаких проблем", — подчеркнул Полонский.

По его словам, крымчане чувствительны ко лжи, поэтому способны отличить правду от вымысла. "Когда эти информационные компании строятся на заведомой лжи, конечно же, они не воспринимаются, но наша задача быть на чеку и разъяснять людям, какая ситуация есть на самом деле", — сказал Полонский.

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