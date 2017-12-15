Рютте рассказал об отсутствии единства стран ЕС по квотам на прием беженцев

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Саммит ЕС, на котором прошла неформальная дискуссия по реформе миграционной политики Евросоюза, не позволил странам-членам сблизить позиции по квотам на прием беженцев, сообщил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Комментируя итоги дискуссии, Рютте отметил, что обсуждались три основных вопроса: "необходимость борьбы с первопричинами миграции путем финансирования и развития двусторонних отношений, например, с Африкой, необходимость принять решения по финансированию, чтобы в европейском бюджете было достаточно денег на эти вопросы, в том числе в преддверии обсуждения следующего многолетнего финансового плана ЕС, и вопрос солидарности: необходимость вовлечь все 27 стран-членов, в том числе, в систему квот". "Нужно, чтобы они хотели нести справедливую часть бремени", — заявил голландский премьер.
"Но по вопросу солидарности в ходе дискуссии были заявлены те же позиции, которые вы слышали при приезде лидеров на саммит, и они соответствуют тем, которых они придерживаются последние пару месяцев", — сказал Рютте.
Он сообщил, что теперь дискуссия "вернется на уровень Совета (министров ЕС – ред.)".
"Мы надеемся, что на этом уровне в ближайшие три-шесть месяцев мы сможем прийти к решению. Иначе вопрос вернется на рассмотрение Евросовета, и мы попытаемся найти выход в марте или в июне следующего года", — заявил премьер Нидерландов.