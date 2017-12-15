СМИ сообщили о новых обвинениях в адрес Дастина Хоффмана

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Еще три женщины обвинили актера Дастина Хоффмана в домогательствах, имевших место 30 и более лет назад, сообщило издание Variety.
Адвокат актера Марк Нойбауэр назвал эти заявления "клеветнической ложью".
Общее число женщин, обвиняющих Хоффмана, достигло шести. Ни одно из дел не рассматривается в суде. Хоффман извинился перед одной из женщин.
Хоффман, которому 80 лет, является лауреатом двух премий американской киноакадемии за роли в фильмах "Человек дождя" и "Крамер против Крамера", он также известен ролями в таких фильмах, как "Выпускник", "Тутси" и "Полуночный ковбой".