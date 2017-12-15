Турчинов назвал стратегическую цель Украины

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стратегической целью Украины является евроатлантическая интеграция, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"Евроатлантическая интеграция является стратегической целью Украины", — приводит слова Турчинова официальный сайт СНБО

Сообщается, что в ходе встречи стороны "обсудили вопросы противодействия агрессии в Донбассе" и гибридные угрозы, которые сейчас стоят перед Украиной.

Секретарь СНБО отметил, что по сравнению с 2014 годом на сегодняшний день на Украине качественно новая армия, способная защищать страну. Кроме того, Турчинов рассказал Столтенбергу о повышении расходов на обороны. В сообщении также говорится, что собеседники затронули вопрос перехода Украины на стандарты НАТО.

Генсек Североатлантического альянса, в свою очередь, заявил, что Украина играет важную роль в вопросе обеспечения безопасности Европы. Столтенберг, отмечается в сообщении, также заявил о готовности стран-членов НАТО оказывать помощь Украине "на пути ее цивилизационного выбора".

Верховная Рада в 2014 году внесла изменения в два закона, которые ознаменовали отказ Украины от внеблокового статуса. В 2016 году украинские власти приняли дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. К 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран Североатлантического альянса. Однако, как утверждают многие эксперты, Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.