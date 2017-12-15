В США поддержали проект о сотрудничестве с Украиной по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Комитет по иностранным делам палаты представителей США поддержал в четверг законопроект, предусматривающий сотрудничество с Украиной в области кибербезопасности, говорится в сообщении на сайте комитета.

Законопроект внесен демократом Бренданом Бойлом. Он предполагает предоставление Украине поддержки в укреплении компьютерных сетей, защите критически важной инфраструктуры и помощь в "сокращении зависимости от информационных и коммуникационных технологий из России".

Кроме того, планируется обмен информацией и сотрудничество с Киевом по двусторонней линии и по линии международных организаций в области кибербезопасности. Законопроект предполагает обязать госсекретаря отчитываться перед конгрессом о том, как идет работа с Украиной в этой области.

Чтобы законопроект стал законом, ему нужно пройти голосование в полном составе палаты представителей и аналогичный процесс принятия в сенате, также требуется подпись президента США.