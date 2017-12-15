Юнкер рассказал об особенностях будущего решения ЕС по миграции

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Евросоюз может вновь не консенсусом, а большинством голосов принимать решения по будущей миграционной политике, если достичь единогласия не удастся, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер после дискуссии по миграции на саммите ЕС.

В четверг вечером лидеры провели неформальную дискуссию о реформе миграционной политики ЕС с целью прийти к соглашению по этому вопросу в июне или октябре 2018 года. В ЕС существуют серьезные разногласия по вопросу реформы, и, в первую очередь, системы приема беженцев. Страны Вышеградской четверки – Польша, Чехия, Словакия и Венгрия – выступают решительно против предлагаемой ЕК и Европарламентом системы квот, обязывающей страны-члены принимать беженцев, приехавших в другие страны Евросоюза. Они также отвергают предложение ЕК штрафовать страны-члены за отказ в приеме каждого мигранта, которого им предстоит принять по квоте.

"Все зависит от ситуации", — сказал Юнкер журналистам, отвечая на вопрос, удалось ли договориться о квотах на прием беженцев.

По его словам, "Совет (ЕС, где представлены все страны-члены – ред.) изучит разные представленные предложения комиссии".

"Если нам не удастся договориться путем консенсуса, не исключено, что эти вопросы будут решаться квалифицированным большинством", — заявил глава ЕК.

Нынешние правила – "Дублинская система" — предусматривают, что, когда мигрант незаконно пересекает границы ЕС, ответственным за его прием и рассмотрение его заявления является страна въезда. Однако в ходе миграционного кризиса в 2015 году ЕС решил помочь приграничным странам и большинством голосов временно ввел обязательные квоты на прием беженцев. Каждой стране-члену ЕС предписывалось принять часть из 120 тысяч беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

Серьезные расхождения в ЕС начались уже тогда: Венгрия и Словакия при поддержке Польши оспорили решение о распределении беженцев в Суде ЕС. Против них выступили Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция и Швеция. С тех пор позиции сблизить не удалось, и председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что считает систему квот неэффективной, назвав ее фактором, вносящим раскол.